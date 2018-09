Economia SUA a înregistrat în trimestrul doi din 2018 cel mai rapid ritm de creştere din 2014

, scrie agerpres.ro. Este acelaşi ritm de creştere ca în estimarea publicată luna trecută de autorităţile SUA, în timp ce analiştii se aşteptau la un avans de 4,3%.PIB-ul SUA a crescut cu 2,2% în primul trimestru din 2018 şi cu 2,9% în perioada octombrie - decembrie 2017. În trimestrul trei din acest an, creşterea ar urma să încetinească, din cauza escaladării tensiunilor comerciale dintre Beijing şi Washington, avertizează analiştii.În trimestrul doi din 2018, cheltuielile de consum, care sunt responsabile pentru două treimi din activitatea economică a SUA, au înregistrat un plus de 3,8%, după un avans de doar 0,5% în primele trei luni din acest an.Miercuri, Rezerva Federală a SUA (Fed) şi-a revizuit în sus prognozele de creştere pentru acest an privind economia americană. În prezent, Fed mizează pe o creştere a Produsului Intern Brut al SUA de 3,1%, faţă de un avans de 2,8% cât estima în luna iunie. În schimb, prognoza de inflaţie pentru acest an a rămas neschimbată, la 2,1%. În 2019, ritmul de creştere al PIB ar urma să încetinească la 2,5%, uşor mai bine decât se estima până acum, în timp ce inflaţia ar urma să fie de 2%, mai mică decât se preconiza.Preşedintele Fed a dat asigurări că sistemul financiar american nu are vulnerabilităţi flagrante. Chiar dacă a admis că unele acţiuni de pe piaţa bursieră se află la un maxim istoric, Jerome Powell a subliniat că o eventuală corecţie nu reprezintă un risc care ar putea să ducă la deraiere a economiei americane.