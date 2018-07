Economia SUA a înregistrat cel mai mare ritm de creştere din 2014, de 4,1%

Foto: taopic.com

Abilitățile în afaceri ale preşedintelui american, Donald Trump, dau rezultate impresionante. În cel de-al doilea trimestru al acestui an, economia Statelor Unite a înregistrat cel mai mare ritm de creştere din 2014, adică de 4,1 la sută. Unul dintre factorii principali care au impulsionat economia este reducerea impozitelor pentru companii şi facilitățile acordate persoanelor fizice.



"Suntem pe punctul de a atinge cea mai mare creştere economică din ultimii 13 ani. Am spus şi continui să spun că tranzacţiile comerciale sunt efectuate una după alta, prin urmare economia va continua să crească", a precizat Donald trump.



Economia Statelor Unite a crescut şi datorită investiţiilor din ultima perioadă, dar şi majorării volumului de produse exportate. Politologii americani susţin că aceste rezultate reprezintă o victorie semnificativă pentru Donald Trump care, chiar din prima zi a mandatului, a fost dur criticat pentru politicile sale comerciale şi fiscale.



La începutul acestei săptămâni, şi România, ţară care acum câţiva ani a redus impozitele și taxele, a anunţat o creştere economică. Potrivit unui studiu efectuat de Banca Mondială, economia ţării vecine ar putea înregistra o creştere de cinci la sută în acest an.