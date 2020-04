Economia americană s-a contractat cu 4,8% în primul trimestru din cauza coronavirusului

Economia americană a înregistrat în primele trei luni ale acestui an cea mai gravă contracţie de după criza financiară globală din 2008, ca urmare a măsurilor de izolare destinate să împiedice propagarea noului coronavirus, care a oprit activitatea economică, informează AFP, scrie agerpres.ro Potrivit unei estimări preliminare publicate miercuri de Departementul american al Comerţului, în perioada ianuarie-martie 2020 Produsul Intern Brut a înregistrat o scădere de 4,8% în ritm anual, după un avans de 2,1% în ultimele trei luni ale anului trecut.Este vorba de cea mai importantă contracţie economică înregistrată de SUA după trimestrul patru 2008, în cel mai grav moment al crizei financiare mondiale. În plus, contracţia din perioada ianuarie-martie 2020 a pus capăt unui deceniu de creştere economică, cea mai lungă perioadă de expansiune înregistrată vreodată de economia americană.Cu toate acestea, analiştii avertizează că această estimare nu reflectă impactul deplin al pandemiei de Covid-19 deoarece multe restricţii au fost introduse abia în luna martie. Între timp, 26 de milioane de americani au depus cereri pentru acordarea de ajutoare de şomaj iar activitatea economică şi încrederea consumatorilor au înregistrat un declin fără precedent. În aceste condiţii, există analiştii care se aşteaptă ca cea mai mare economie a lumii să se contracte cu 30% în perioada aprilie-iunie 2020."Economia este în cădere liberă, am putea să vedem ceva mult mai rău decât o gravă recesiune", a avertizat Sung Won Sohn, profesor de economie la Universitatea Loyola Marymount University din Los Angeles. "Este prematur să vorbim de o revenire la acest moment, vom vedea foarte multe falimente ale unor afaceri mici şi mijlocii", a adăugat Sung Won Sohn.Congresul SUA a aprobat un pachet de măsuri în valoare de aproximativ 3.000 de miliarde de dolari iar Rezerva Federală a redus dobânda de politică monetară la un nivel apropiat de zero şi de asemenea şi-a extins rolul de bancher de ultimă instanţă.Oficialii Fed sunt în prezent reuniţi în şedinţa de politică monetară şi urmează să dea publicităţii un comunicat de presă precum şi propria lor evaluare asupra economiei la ora 18:00 GMT.