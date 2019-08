Ecologiștii se arată îngrijoraţi de iniţiativa alianței ACUM-PSRM de a umple țara cu autobuze vechi

ONG-urile de mediu se arată îngrijorate de iniţiativa deputaţilor socialişti Oleg Lipskii şi Alexandru Jolnaci, dar şi a deputaţilor din blocul "ACUM", Dumitru Alaiba şi Petru Frunze, de a umple țara cu autobuze vechi.

Ecologiştii nu sunt de acord cu iniţiativa deputaţilor de a da undă verde importului de autobuze cu un termen de exploatare mai mare decât este în pezent, dar care nu depăşeşte 15 ani. Ei spun că Moldova trebuie să se alinieze standardelor europene şi să cumpere autobuze noi care nu poluează mediul.

Nemulţumirile ecologiştilor vin după ce acum o săptămână, deputaţii au venit cu iniţiativa de a majora termenul de exploatare la importul autobuzelor cu o capacitate mai mare de 20 de persoane de la 10 ani, cum este în prezent, la 15 ani. De asemenea, în cazul celor destinate transportării a mai puţin de 20 de persoane, vechimea maşinii importate ar putea creşte de la 7 la 10 ani.



"Poluarea aerului în Republica Moldova în ultimii ani creşte anume datorită poluării de la mijloacele de transport auto. Şi aceasta poluare se datorează şi importului de automobile, autobuzelor, autocarelor vechi, fiindcă ele de obicei sunt cu o cubatură mai mare, cu motoare diesel, ceea ce ne îngrijorează foarte mult."



"Noi suntem foarte siguri că în cazul în care Parlamentul va accepta această iniţiativă legislativă se va produce un efect în lanţ, ceea ce ar însemna că şi carburanţii importanţi în ţară vor fi de o calitate mai proastă."



Reprezentanţii a peste 30 de ONG-uri de mediu au semnat o declaraţie comună pe care spun că o vor înainta parlamentului, când acesta va reveni din vacanţă. Ei vor solicita ca propunerea deputaţilor să fie respinsă. În timp ce autorii proiectului susţin că acest plan este unica soluţie de reînoire a parcului în condiţiile unui buget modest, specialiştii în domeniu spun că, de fapt, autorii acestei iniţiative, în special

socialistul Oleg Lipskii, favorizează profitul agenţilor economici interesaţi.



"Având în vedere că el este lucrător / colaborator, conlucrează mult cu o organizaţie obştească care se ocupă cu transportul de mărfuri şi călători, e posibil ca să aibă un oarecare interes pentru a promova acest proiect. Noi înţelegem destul de bine că apără interesele cuiva, a transportatorilor care cumpără în loc de un autocar, cumpără patru autocare."



Contactat telefonic de către echipa postului nostru de televiziune, deputatul Oleg Lipskii, neagă acuzaţiile .



"Eu nu am afacere, eu cu autobuzele niciodată nu am avut treabă. Eu ce am este legat de transportul marfar, dar nici nu activez acolo, fiindcă eu nu am voie. Eu doar sunt un asociat la o companie unde am 22,5 de procente ceea ce ţine de transportul concret auto, pe teritoriul R.M. unde am lucrat, celelalte companii sunt nefuncţionale. "



Am încercat să obţinem şi o reacţie din partea celorlalţi trei deputaţi care au semnat iniţiativa, dar aceştia nu ne-au răspuns la telefon. Menţionăm că iniţiativa deputaţilor PSRM-ACUM urmează să fie supusă consultăilor publice, iar pentru a fi votată de legislativ, trebuie să obţină avizele necesare din partea guvernului şi a comisiilor parlamentare.