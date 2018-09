Echipamentul de rezervă al echipei Clapton FC, popular în Spania. MESAJUL imprimat pe tricourile de joc

Echipamentul de rezervă al echipei engleze de fotbal Clapton FC a devenit extrem de popular în Spania și asta - datorită mesajului imprimat pe tricourile de joc.

Celebra lozincă politică "No Pasaran" - căci ea este la mijloc - a fost folosită în timpul războiului civil din Spania între anii 1936 și 1939 și înseamnă "nu vor trece".



Modesta echipă engleză a vândut până acum peste 4.000 de astfel de tricouri.



"Nu ne-am așteptat la o asemenea reacție din partea publicului. Am planificat să vindem în acest an aproximativ 50 de tricouri. Însă, până acum au fost deja procurate peste 4000 de bucăți. Este ceva incredibil pentru clubul nostru", a menţionat Geoff Ocran, antrenor Clapton FC.



Clubul Clapton FC a fost fondat în anul 1877 de un grup de suporteri și evoluează în ligile de amatori din Anglia.