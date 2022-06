Echipa Veterans Chișinău, aproape de titlu. Meciurile decisive se vor juca în curând

Veterans au dominat jocul cap-coadă, iar cei mai eficienți în atac au fost Alexei Tarasov, care a acumulat 27 de puncte, și Eugen Abaza, care a marcat 24 de puncte."Avem o echipă mai experimentată, iar asta se reflectă şi în evoluţiile noastre. Acest lucru se vede şi pe tabelă, am luptat, faza defensivă am făcut-o destul de bine. Şi echipa adversă a avut o evoluţie de apreciat. Cred că şi în meciul retur de la Drochia vor avea o prestaţie pe măsură. Timpul va arăta, vom continua să luptăm.", a declarat Serghei Noviciuk, baschetbalist BC Veteran."Miza noastră mereu e victoria. Chiar dacă echipa adversă şi-a întărit lotul cu câţiva jucători din România, noi am reuşit să facem ceea ce ne-am propus şi am reuşit să câştigăm meciul. Dar asta nu înseamnă că în al doilea meci ne va fi mai uşor. Totul va fi 50 la 50.", e convins Leonid Şolopa, antrenor BC Veteran."Am comis foarte multe greşeli. Nu ne-a mers chiar de la început. Nu am reuşit să ne impunem chiar dacă am încercat aruncări de la distanţă sau de la mijlocul terenului. În schimb, echipa veteranilor a fost mai norocoasă, evident că asta le-a permis să aibă un avantaj pe tabelă, dar şi meciurile câștigate.", a spus Ruslan Varzari, antrenor ŞS Drochia."Am ajuns în finală. Am făcut un lucru destul de bun. Este destul de greu. Este importantă pentru noi joaca aceasta. Ne străduim din toate puterile să câştigăm. Şi noi credem că vom câştiga.", a subliniat Daniil Stratulat, baschetbalist ŞS Drochia.Pentru a cuceri titlul, Veterans mai au nevoie de încă o victorie.Între timp, în finala mică, UTM a dispus de Admirals în prima partidă, scor 65-55. Următoarele meciuri în cele două serii se vor juca în acest weekend.