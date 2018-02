Echipa USM a învins-o pe General-Asigurări cu 3-1 în Campionatul național de volei masculin

foto: publika.md

Echipa Universității de Stat din Republica Moldova a obținut o nouă victorie în Campionatul național de volei masculin. Elevii lui Alexandru Dudicov au învins formația General-Asigurări pe teren propriu cu scorul de 3-1. Startul partidei nu a fost unul reușit pentru USM și gazdele au pierdut primul set cu scorul de 20-25.



Tinerii voleibaliști de la Universitatea de Stat au revenit în forță și au câștigat următoarele trei seturi.



"A fost o partidă foarte grea, pentru că echipa adversă este cu mult mai experimentată. Am fost mai buni decât ei. Presupun că am reușit acest lucru din motiv că unul din jucătorii formației adverse s-a accidentat în timpul partidei și aceasta a devenit mai slabă", spune Alexandru Dudicov, antrenor USM



"Ne gândeam că va fi puțin mai greu. După meciul precedent jucat cu ei, credeam că va fi, la fel, un meci dificil. Se vede că am lucrat asupra noastră și rezultatul îl vedeți singuri", susţine Ion Moisei, căpitan USM.



USM continuă să conducă clasamentul competiției, iar echipa General-Asigurări se află pe treapta a treia.