Echipa Universităţii Tehnice din Moldova este noua campioană naţională la baschet feminin. Sportivele antrenate de Olga Verghizova au câştigat cu 3-1 seria finală cu formaţia Şcolii Sportive Speranţa.

În ultimul meci, UTM a fost condusă cu 19-22 după primul sfert, însă a revenit şi a dictat jocul în până la final.

Fetele de la Universitatea Tehnică s-au impus cu 84-63 şi s-au răzbunat, astfel, în faţa echipei Speranţa pentru înfrângerea din finala Cupei, din martie.



" Am mers spre asta mulţi ani. Mereu am fost pe locul doi, şi, în sfârşit, suntem pe primul. Contează foarte mult pentru noi. Suntem foarte fericite", a spus Anastasia Sureadnova, jucătoare UTM.



" În sfârşit am câştigat, am obţinut titlul. Am meritat. Lotul este unul bun, echilibrat", a spus Olga Verghizova, antrenoare UTM.



" În finală, am avut un lot incomplet. Două jucătoare din echipa de start au fost accidentate. Am jucat cu copii, fete cu vârsta de până la 15 ani. Am făcut tot ce am putut", a comunicat Margarita Şalopova, jucătoare ŞS Speranţa.



" Vreau să felicit echipa învingătoare a campionatului nostru cu acest triumf important", a menţionat Alexandru Abramciuc, preşedinte Federaţia de Baschet din Moldova.



Jucătoare din ambele echipe urmează a fi selectate în lotul naţionalei Republicii Moldova, care va fi gazda Campionatului European U16 Divizia C. Turneul se va desfăşura în iulie, la "Futsal Arena FMF" din comuna Ciorescu.