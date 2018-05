Echipa Universităţii Agrare de Stat din Moldova a cucerit Cupa Ligii Studenţilor Democraţi la minifotbal. Într-o finală electrizantă "agrarienii" a învins formaţia Universitîții de Stat de Educatie Fizică şi Sport în urma loviturilor de departajare. Conduşi cu 0-3 după prima repriză a timpului regulamentar, jucătorii Universității Agrare au reuşit să egaleze în ultimele secunde, iar apoi s-au impus în seria penalty-urilor.



"La noi meciurile cu Universitatea de Educaţie Fizică şi Sport permanent sunt neobişnuite, permanent este ceva nou pentru noi. Am jucat cu un om în minus, în primul rând. Ne-a fost mai greu în ultimele 7 minute, dar am avut noroc, în plus - suntem o echipă unită", a spus Andrei Popovici, portar UASM.



"Când conduci cu 3-0 după prima repriză pe aşa un teren mic, undeva, în sine, fiecare jucător s-a liniştit şi se gândea cum va ridica cupa deasupra capului. Asta a jucat un rol important", a spus Dan Motricală, jucător USEFS.



Pe locul trei s-a clasat echipa Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie, care a câştigat finala mică în faţa grupării "Portocala Mecanică".

Cupa Ligii Studenţilor Democraţi de minifotbal a ajuns la cea de-a şaptea ediţie.



"Această competiţie s-a încadrat în campania pentru tineri. Scopul nostru este să promovăm modul sănătos de viaţă, spiritul competiţional şi spiritul de prietenie între echipele, ce au fost delegate cu prioritate de către locatarii căminelor studenţeşti", a spus Alexandru Cauia, preşedinte TDM.



"Este un eveniment al tinerilor, este un eveniment sportiv, în care spiritul competiţional este într-o armonie cu prietenia, cu jocul de echipă", a spus Andrei Oţel, preşedinte Liga Studenților Democrați.



La competiţie au participat 24 de echipe ce au reprezentat instituţiile de învăţământ din Chişinău.