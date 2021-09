Echipa Sheriff Tiraspol a fost apreciată de celebritățile sportive pentru performanța senzațională

"Este un succes uriaș al fotbalului moldovenesc. Până acum, am fost surprinși de evoluțiile echipei Sheriff Tiraspol, dar acum nu mai este așa. Ei au învins în calificări formații care au un buget de 10 ori mai mare. În grupă, au bătut o echipă care are un buget de 30 sau 50 de ori mai mare.", a remarcat Aleksander Ceferin, preşedintele UEFA.Și foștii fotbaliști, unii dintre care au jucat la Real Madrid și Inter Milano, spun că Sheriff trebuie luată în serios."Felicitările mele clubului Sheriff pentru calificarea în faza grupelor. Cred că au început foarte bine competiția. Pot visa la un parcurs frumos. Nu sunt favoriți, dar în fotbal asta nu mai contează atât de mult.", s-a adresat Luis Figo, fost jucător Real Madrid."Sheriff a debutat foarte bine în faza grupelor. Sper că vor continua să joace tare. Cel mai important este că această competiție este deschisă tuturor și toate echipele au șansa să fie la cel mai înalt nivel.", a spus MAXWELL, fost jucător Internazionale Milano."Sheriff nu este o surpriză mare pentru mine, deoarece tocmai au eliminat echipa mea, Dinamo Zagreb. Sheriff este un club puternic, o echipă care joacă fotbal de calitate. Are și un antrenor foarte bun. În timpul jocului, distanța dintre jucători este excelentă, ei stau, tactic, grozav, în teren.", a menționat Zvonimir Boban, fost fotbalist.Sheriff a debutat în grupele Ligii Campionilor cu o victorie în meciul de la Tiraspol cu Șahtar Donețk, scor 2-0.În următoarele două partide, "viespile" le vor întâlni pe Real Madrid și Inter în deplasare. Meciul cu "Los Blancos" este programat pentru 28 septembrie și va fi televizat în direct de PRIME și CANAL 3.