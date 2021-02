Echipa Rusiei este noua campioană a turneului ATP Cup. În marea finală de la Melbourne, rușii au dispus de echipa Italiei.În primul meci al finalei, Andrei Rubliov, l-a învins pe Fabio Fognini într-o manieră categorică, scor 6-1 6-2.Punctul decisiv a fost adus de Daniil Medvedev. În meciul 2, el l-a învins cu scorul de 6-4 6-2 pe Matteo Berrettini."Vreau să îi mulțumesc echipei mele. Andrei și Aslan au fost arma secretă în proba de dublu. Nu glumesc, am fost obligați să o introducem în luptă și s-a dovedit că a fost o ideea bună. L-am ales căpitan în acest meci pe Evghenii, care făcut o treabă bună, eram sigur că va reușit acest lucru, fiind o persoană responsabilă. Vă mulțumesc băieți că am reușit să ajungem până aici și hai să ridicăm acest trofeu!"Aceasta a fost a doua ediție a turneului ATP Cup. Prima s-a desfășurat în 2020 și a fost câștigată de Serbia, care în acest an a fost eliminată în faza grupelor.Anul trecut la turneul în cauză a participat și reprezentativa Moldovei.