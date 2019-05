Echipa rusă ŢSKA Moscova a câştigat Euroliga

, scrie agerpres.ro. Acesta este al optulea titlu continental pentru ŢSKA Moscova, care s-a apropiat astfel de recordul deţinut de formaţia spaniolă Real Madrid (10). Echipa din capitala rusă are de departe cea mai constantă prezenţă în această competiţie începând cu anul 2000, participând de 16 ori la turneul Final Four în ultimele 17 ediţii ale Euroligii (inclusiv ultimele opt).Cel mai valoros jucător (MVP) al turneului Final Four de la Vitoria a fost desemnat americanul Will Clyburn de la ŢSKA Moscova, care a reuşit 18 puncte în semifinala cu Real Madrid (95-90) şi alte 20 de puncte în finala cu Anadolu Efes.În meciul pentru stabilirea ocupantei locului al treilea, Real Madrid a dispus cu 94-75 de Fenerbahce Istanbul, cel mai bun marcator al învingătorilor fiind pivotul mexican Gustavo Ayton, cu 23 de puncte.