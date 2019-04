Echipa Publika TV, în Ucraina. Jurnaliștii noștri află din primele surse cum decurge scrutinul

foto: publika

Înţelept, puternic şi capabil să adopte deciziile grele, dar necesare. Aceste trăsături trebuie să aibă viitorul preşedinte al Ucrainei, în opinia alegătorilor din ţara vecină. Echipa Publika TV a vorbit cu locuitorii din mai multe sate şi oraşe din ţara vecină, pentru a afla ce aşteptări au.



Satul Revovo, regiunea Odesa, a fost prima localitate în care a oprit echipa noastră. Acolo am întâlnit-o pe Olga, originară din oraşul Bender. În 1992, când a început războiul de la Nistru, femeia, soţul său şi cei doi copii s-au refugiat în Ucraina. De atunci, locuieşte aici, a lucrat ca inginer, iar în prezent este la pensie. Olga îşi doreşte din tot sufletul să fie pus capăt războiului din estul Ucrainei.



"Îi înţeleg pe refugiaţii din Doneţk, pentru că am fost şi noi refugiaţi cândva. - Credeţi că sunt perspective de soluţionare a conflictului după alegeri? - Cel mai mult depinde de Putin", a spus Olga, locuitoare a satului Revovo.



Oamenii din Renovo îşi mai doresc pensii şi salarii mai mari, servicii medicale de calitate şi drumuri mai bune.



"O să votez pentru Poroşeko, el nu o să lase hoţii să intre în Ucraina. Sperăm să fie mai bine."



"Este tânăr şi vrem să meargă înainte, ca să susţină tinerii. - Vă referiţi la Zelenski? - Desigur. "



Ulterior, jurnaliştii Publika TV s-au oprit în oraşul Bila Tirkva, regiunea Kiev. Localitatea este împânzită cu panouri electorale, iar mulţi dintre localnici spun că demult au decis pentru cine vor vota. În opinia lor, proiectele de infrastructură, susţinerea tinerilor şi relaţiile bune cu ţările vecine trebuie să fie prioritare pentru viitorul preşedinte al Ucrainei.



" Toţi aşteaptă de mult timp să se termine războiul, să fie politici de susţinere a tineretului, de dezvoltare a sportului, a infrastructurii în Bila Tirkva şi în întreaga Ucraina."



"Suntem oameni raţionali şi trebuie să trăim în pace şi prietenie."



"Moldova este ţară vecină. Cum este posibil să nu ai relaţii bune cu vecinii? Trebuie să avem relaţii foarte bune."



Iar locuitorii oraşului Kiev spun că vor vota pentru un candidat puternic şi hotărât să îmbunătăţească situaţia în ţara lor.



"Trebuie să fie o personalitate puternică. Nu avem nevoie de un preşedinte slab."



"Să fie unul perseverent şi convingător. Cunosc puţin despre Moldova, dar încă din perioada sovietică am o atitudine bună. Amintiri minunate. "



"Să îşi respecte promisiunile, asta e cel mai important, iar printre calităţi trebuie să fie încrederea în sine şi poporul său. Sunt mamă, de aceea cred că printre priorităţi trebuie să fie grădiniţele, extinderea terenurilor sportive."



Duminică, la secţiile de vot din Ucraina sunt aşteptaţi peste 30 de milioane de alegători.