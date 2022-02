Echipa olimpică a Republicii Moldova a revenit în țară după prestația onorabilă la Olimpiada de iarnă de la Beijing. Sportivii au fost întâmpinați la aeroport cu fanfară și flori."Foarte frumos ne-au întâmpinat cu flori, chiar e o adevărată sărbătoare. Mulțumesc mult. Acolo a fost foarte greu, condiții meteo foarte dificile, dar oricum Olimpiada este o adevărată sărbătoare pentru sportivi.", a declarat Alla Ghilenko, biatlonistă.Țara noastră a fost reprezentată la Olimpiada de iarnă de 5 cinci sportivi, printre care patru în proba de biatlon și unul în cea de sanie.Cel mai bun rezultat l-a obținut Alina Stremous. Biatlonista s-a clasat pe locul 10 în proba de sprint. Acesta este al doilea cel mai bun rezultat al țării noastre la Jocurile Olimpice de iarnă."Sunt fericită de ce am reușit și acum au aflat toți cine suntem. Mulți din adversari deja cunosc cine sunt și ce pot și că sunt din Moldova. Chiar dacă e o țară mică deja ne recunosc.", a declarat Alina Stremous, biatlonistă.Biatlonistul Pavel Magazeev a obținut și el un rezultat onorabil, locul 26 în cursa individuală."Este o sărbătoare, e o adevărată fericire. E foarte frumos când se adună cei mai buni. Sportivii nu se pregătesc într-o zi pentru asta, dar tocmai patru ani și demonstrează tot ce pot. E foarte interesant nu numai să îi urmărești, dar și să concurezi cu cei mai buni."Toți cei cinci sportivi au evoluat în premieră la Jocurile Olimpice."Tot ce am putut am făcut. Desigur mi-am dorit să obțin un alt rezultat, dar iată că boala puțin mi-a stricat planurile.", a declarat Maxim Makarov, biatlonist."Am avut frică de coborârile mele pentru că la antrenamente m-am răsturnat aproape de fiecare dată. Dar până la urmă am avut emoții de bucurie și de împlinire pentru că am reușit în sfârșit trei coborâri cât de cât curate.", a declarat Doina Descalui, sportivă.Biatloniștii nu au mult timp pentru odihnă după Olimpiadă. Deja săptămâna viitoare ei vor participa la etapa Cupei Mondiale din Finlanda. Doina Descalui, prima femeie care ne-a reprezentat țara la Jocurile Olimpice în proba de sanie, își poate lua o scurtă vacanță. Pentru ea, o dată cu Olimpiada, s-a încheiat și sezonul competițional.