Echipa olimpică a Republicii Moldova a ajuns la un număr de 20 de sportivi. Ultimul calificat este halterofilul Marin Robu.La Tokyo, el va concura în categoria de greutate de până 73 de kilograme. Pentru sportivul de 21 de ani va fi prima participare la o ediție a Jocurilor Olimpice."Am avut emoţii de bucurie că voi pleca la Tokyo. Am şansa de a arăta ceea ce am făcut până acum, cum m-am antrenat.Ştiam în proporţii de 80 la sută că voi fi acolo, doar că a venit calificarea mai târziu. Dar nu e nimic, pentru că am stat degeaba şi ne-am pregătit. Suntem într-o formă foarte, foarte bună. Visul meu se va îndeplini dacă voi cuceri o medalie."Marin Robu practică halterele de la 8 ani. Sportivul originar din Nisporeni a cucerit medaliile de argint la Campionatele Mondiale și Europene de juniori în 2019.Peste un an, el s-a clasat pe a doua treaptă a podiumului la Cupa Mondială, iar în 2021 a devenit vicecampion european la seniori.Robu este al doilea halterofil moldovean calificat la Olimpiada de la Tokyo, după Elena Cîlcic, care va evolua în limitele categoriei de 87 de kilograme.