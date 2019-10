Echipa Națională de Robotică a Moldovei, campioană la trei categorii, în cadrul turneului First Global Challenge 2019 din Dubai

Succes uriaș pentru Echipa Națională de Robotică a Moldovei, care a devenit campioană la trei categorii, în cadrul turneului internațional First Global Challenge 2019, care s-a desfășurat în perioada 25-27 octombrie în Dubai. Băieții noștri au luptat cu reprezentanți a 190 de țări din întreaga lume.



Echipa Națională a Moldovei a adus acasă medaliile de aur la categoriile: cele mai multe puncte acumulate în calificări, premiul Ustad Ahmad Lahori pentru inovație în inginerie și titlul de campion al acestui an în alianță cu selecționata refugiaților, Norvegia și Belarus. Ediția din acest an a concursului s-a numit, simbolic, "Oceanul posibilităților". Asta pentru că participanții au avut de înfruntat provocări legate de curățarea oceanelor de deșeuri. La eveniment au fost prezenți și oameni de vază, precum și demnitari din zona golfului.



"Acești tineri au construit roboți fantastici, ceea ce ne inspiră pe noi, adulții, și pe toată lumea. Cred că o astfel de adunare îi inspiră pe tineri să învețe unul de la altul și să lucreze pentru o cauză mai măreață decât câștigurile personale și economice", a menţionat Omar Bin Sultan Al Olama, ministrul Inteligenței Artificiale din Emiratele Arabe Unite.



Echipa Națională de Robotică a Moldovei a intrat în competiție cu un robot universal, menit să curățe orice spațiu acvatic de deșeuri. Dispozitivul a fost recunoscut drept cel mai performant de la ediția din acest an a First Global Challenge.