Echipa națională de futsal a Moldovei a ratat șansa de a ajunge la Euro 2022

În partida, ce s-a disputat la Futsal Arena FMF din comuna Ciorescu, Moldova a jucat fără Cristian Obadă, care este accidentat, Constantin Burdujel și Iulian Cojocaru, care au fost suspendați.Slovacii au marcat primul gol în minutul 6, prin Dusan Rafaj. Selecționata țării noastre a ratat câteva ocazii de a înscrie, iar după pauză oaspeții s-au dezlănțuit. Martin Smericka și Gabriel Rick au marcat câte o dată și au decis soarta meciului.Pe final, Andrian Lașcu a fost eliminat pentru că a atins balonul cu mâna fiind în poziție de ultim apărător, iar slovacii au transformat penalty-ul prin același Gabriel Rick."Jucătorii lor evoluează în campionatele Spaniei, Cehiei, au practică de joc. Noi nu avem meciuri în picioare. Dar cauza principală a eșecului nostru este absența celor mai importanți jucători. Nu am ce să le reproșez băieților mei. Știu de ce sunt în stare și vă spun că au făcut tot ce au putut", a spus Vladimir Vusatîi, selecționer.Astfel, din grupa a treia, la Euro 2022 s-au calificat Azerbaidjanul, care a acumulat 13 puncte, și Slovacia, cu 11 puncte.Moldova care a fost pentru prima dată atât de aproape de calificarea la turneul final, a încheiat turneul preliminar pe locul 3, cu 5 puncte. Grecia are un punct, dar mai are de jucat ultimul meci, cu reprezentativa azeră.