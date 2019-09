Echipa naţională de fotbal va avea adversari mai tari în Liga Naţiunilor

Echipa naţională de fotbal a Republicii Moldova va avea adversari mai tari în Liga Naţiunilor. Comitetul Executiv al UEFA modificat formatul ediţiei 2020/2021. Astfel, reprezentativa ţării noastre va juca anul viitor în Liga C, a treia divizie valorică, după ce în ediția inaugurală a jucat în cel mai slab eşalon, Liga D.



Din Liga C fac parte 16 echipe, printre care Grecia, Albania, Muntenegru, Georgia, Belarus sau Kazahstan.



Echipele vor fi împărțite în patru grupe a câte patru formaţii. Selecţionatele au fost repartizate în diviziile valorice - Liga A, B, C şi D - pe baza clasamentului general înregistrat la finalul ediției inaugurale a Ligii Naţiunilor. Schimbările au venit în urma unui proces de consultare care a implicat toate cele 55 de asociaţii afiliate UEFA şi reflectă dorinţa de a se minimiza în continuare numărul de meciuri amicale.



"Orice meci cu un adversar tare te educă într-o anumită măsură, îţi dă o nouă experienţă, de acea pentru mulţi dintre jucători ai naţionalei, care convocaţi în premieră, astfel de meciuri vor fi foarte benefice", a declarat DRAGOŞ HÎNCU, vicepreşedinte FMF.



Câștigătoarele celor patru grupe ale Ligii C vor promova în Liga B. Codaşele vor juca la baraj, iar două echipe vor retrograda în Liga D.



"Un obiectiv de care pot spune acum este să rămânem în Liga C, să nu retrogradăm în Liga D. Echipele de pe ultimul loc vor avea un play off, în baza cărui vor retrograda. Cred că Republica Moldova nu se va regăsi printre echipele, ce vor juca în acest play off.", a spus DRAGOŞ HÎNCU, vicepreşedinte FMF.



O altă modificare importantă este cea care stabilește ca toate echipele din aceeași grupă să joace ultimul meci în aceeași zi și la aceeași oră.



Grupele vor fi stabilite în urma tragerii la sorţi, programată pentru 3 martie la Amsterdam.