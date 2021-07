Echipa naţională de fotbal pe plajă a Moldovei s-a calificat în semifinalele Euro Beach Soccer

Moldova s-a impus cu 3-1. Căpitanul Grigore Cojocari a deschis scorul în prima repriză, iar Andrei Negara a dublat avantajul echipei noastre în cea de-a doua repriză.Dumitru Graur şi-a trecut şi el numele pe lista marcatorilor, după ce a punctat pentru 3-0, iar bulgarii au reuşit doar golul de onoare în a treia repriză prin Kostadin Merazciev."Toate meciurile sunt grele, dar acesta a fost puţin mai dificil. Băieţii erau conştienţi că aveam stabilit un obiectiv şi pe care trebuia să-l îndeplinim. Mai ales că Bulgaria pentru noi este un adversar principial. Noi am jucat cu ei în trecut şi i-am mai învins. Am fost foarte principiali", a menționat Ruslan Pernai, selecţioner Moldova."Primul pas a fost făcut azi, dar avem obiectiv mai mare - primul loc această competiţie. Din grupă am ieşit noi, nu e aşa de important. Vrem primul loc aici, acasă, în faţa propriilor suporteri", a precizat Grigore Cojocari, căpitan naţionala Moldovei.Graţie celor două victorii, Moldova s-a clasat pe primul loc în grupă şi s-a calificat în semifinale. În penultimul act, echipa ţării va juca în această seară cu reprezentativa Cehiei pentru un loc în marea finală."Avem încă un obiectiv la turneul acesta. Să ne calificăm în finală. Să jucăm pentru ţara noastră mică un fotbal pe plajă frumos. Vrem să arătăm că echipa Moldovei poate juca un fotbal de calitate", a declarat Andrei Negara, jucător naţionala Moldovei.În cea de-a doua semifinală, Estonia se va confrunta cu naţionala Kazahstanului. Finala este programată pentru duminică seară.