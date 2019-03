Echipa națională de fotbal feminin cu vârsta de până la 15 ani are un nou antrenor. Cine este americanul de origine română

Echipa națională de fotbal feminin a Republicii Moldova cu cenzul de vârstă de până la 15 ani are un nou antrenor.

Micile "tricolore" vor fi conduse de pe banca tehnică de către tehnicianul american de origine română Glad Bugariu, care-l va avea pe post de secund pe Silviu Teleșpan, antrenor român, originar din Râmnicu-Vâlcea.



Glad Bugariu are 42 de ani, este născut la București, însă o mare parte din viață și-a petrecut-o în Statele Unite ale Americii. Bugariu are o vastă experiență de muncă în fotbalul feminin, de peste 14 ani. El a antrenat diverse echipe universitare de fotbal feminin din Statele Unite, dar și naționalele feminine ale Grenadei și a Insulelor Virgine Americane.



Bugariu a condus deja câteva antrenamente ale micilor noastre "tricolore"și a rămas în general mulțumit.



"Se muncește. Toate vor să învețe. Niciodată nu am avut probleme cu motivația sau cu efortul. Acesta este un început bun. Sunt multe chestii tehnico-tactice lucrate", a spus Glad Bugariu, antrenor selecționata feminină a R.Moldova U-15.



În scurt timp Bugariu va avea prima experiență comăpetițională la timona echipei țării noastre. Aceasta va participa la un turneu internațional în Singapore, competiție la care se vor mai alinia la start selecționatele similare ale Cambodgiei, Guamului și a țării-gazdă.



"Obiectivul este performanța. Nu putem să controlăm dacă câștigăm sau pierdem. Putem să controlăm cum jucăm. Ne concentrăm pe toate fazele, faza de apărare, faza de atac", a mai spus Bugariu.



Turneul din Singapore se va desfășura între 17 și 21 martie.