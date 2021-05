Echipa națională de fotbal a Țărilor de Jos revine. "Portocala mecanică" va avea un cuvânt greu de spus la turneul final din această vară

Echipa națională de fotbal a Țărilor de Jos revine în avanscenă. După ce a ratat două turnee majore, EURO 2016 și Campionatul Mondial din 2018, "portocala mecanică" va avea un cuvânt greu de spus la turneul final din această vară.Misiunea de a conduce formația olandeză i-a revenit lui Frank de Boer. Acesta se bazează, în mare parte, pe actualii și foștii jucători ai grupării Ajax Amsterdam, care au jucat în finala Ligii Europei din 2017 dar și în semifinalele Ligii Campionilor din 2019."Dacă nucleul echipei are ADN de la Ajax, atunci în timpul meciurilor se va observa stilul de joc al lui Ajax. Încercăm să dominăm prin recuperări rapide și pornim la atac. Asta ne dorim și face parte din ADN-ul nostru. Vom încerca mereu să preluăm inițiativa."Unul dintre starurile selecționatei Țărilor de Jos este Frenkie de Jong, care dirijează jocul echipei la centrul terenului. El afirmă că triumful batavilor la EURO 1988 îi inspiră pe tinerii fotbaliști din actuala echipă."Este singurul trofeu ce a fost cucerit de Țările de Jos, deci este unul special. Nu știu dacă asta este limita pentru noi, dar va fi greu să o depășim. Mergi la un turneu ca să îl câștigi, dar trebuie să fii realist. Chiar dacă alte echipe sunt mai bune, trebuie să crezi că îl poți câștiga. Aceasta dacă obiectivul tău nu este doar câștigarea grupei."În atac, speranțele olandezilor se leagă, în primul rând, de Memphis Depay, de la Olympique Lyon, care a marcat 6 goluri în preliminariile pentru EURO 2020."Avem o echipă talentată și sigur ne dorim să fim campioni. Faptul că nu am reușit să câștigăm multe turnee, ne motivează. Am participat la Cupa Mondială și am fost foarte aproape să o câștigăm. Asta ne-a demonstrat că nimic nu e imposibil, dar și faptul că ar trebui să facem totul ca să învingem."La Campionatul European, Țările de Jos vor face parte din grupa C, în care mai sunt Ucraina, Austria și Macedonia de Nord. Toate meciurile turneului din această vară vor fi transmise în direct de PRIME și CANAL 5.