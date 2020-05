Echipa națională de fotbal a Republicii Moldovei a încheiat cantonamentul. Află cum și cât timp s-a antrenat

În procesul de pregătire au luat parte 16 jucători, care s-au aflat în ţară. Ei s-au antrenat pe trei terenuri de două ori pe zi. Selecţionerul Engin Firat a rămas mulţumit de randamentul "tricolorilor"."Ceea ce ne-am propus să facem din punct de vedere al securității, a fost făcut foarte bine. Începând cu testarea, continuând cu dezinfectarea și controlul medicilor. Nu am avut nici o problemă, în același timp am organizat antrenamentele în grupuri mici, așa cum am convenit.Ședințele tehnice au fost eficiente deoarece am lucrat cu jucătorii mai mult individual asupra aspectelor tactice."Fotbaliştii nu s-au pregătit în grup mai bine de două luni din cauza pandemiei de COVID-19." Jucătorii noștri s-au aflat în aceiași situație de două luni și jumătate și pregătirea lor fizică nu este una bună. Vom avea mult de lucrat înainte de începerea sezonului. Va fi foarte greu pentru jucători, dar sunt încrezător, deoarece ei toți sunt dornici de a munci, sunt foarte motivați și mă refer la toți jucătorii din Divizia Națională", a declarat ENGIN FIRAT, selecţioner, reprezentativa R. Moldova.Din cauza virusului au fost amânate două meciuri amicale ale reprezentativei ţării noastre, cele cu echipele Andorrei şi Federaţiei Ruse. Partidele în cauză erau programate pentru sfârșitul lunii martie.În luna septembrie a anului curent "tricolorii" ar putea juca trei meciuri în Liga Națiunilor UEFA – cu reprezentativele Sloveniei, Greciei și statului Kosovo.