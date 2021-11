Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova se menţine pe locul 181 în clasamentul FIFA. Asta chiar dacă în această lună a suferit două înfrângeri în ultimele meciuri din acest an. "Tricolorii" au fost cedat pe teren propriu cu Scoţia, scor 0-2 şi au pierdut confruntarea din depasare cu Austria cu 1-4.De menţionat că aceasta este cea mai slabă clasare din istoria reprezentativei noastre, conform datelor publicate pe site-ul oficial al Federaţiei Internaţionale de Fotbal.Selecționata României a coborât trei poziţia şi a ajuns pe locul 44, Rusia este pe 34, iar Ucraina a urcat până pe poziţia 25. Liderul ierarhiei mondiale este Belgia, care nu mai poate fi detronată de pe primul loc în acest an, după rezultatele din această lună. Astfel, medaliata cu bronz la ultimul mondial, va încheia anul patra oară consecutiv în poziţia de lider.Naţionala Belgiei domină fără întrerupere ierarhia Federaţiei Internaţionale de Fotbal din septembrie 2018.Următorul clasament şi ultimul din acest an va fi publicat de FIFA peste o lună. Acesta nu va suferi mari schimbări, deoarece echipele naţionale nu mai au programate meciuri oficiale.