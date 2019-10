Echipa naţională de fotbal a Republicii Moldova a pierdut meciul cu Albania

foto: publika.md

Echipa naţională de fotbal a Republicii Moldova a fost din nou învinsă categoric în preliminariile Campionatului European din 2020. "Tricolorii" au pierdut meciul cu reprezentativa Albaniei, disputat pe stadionul Zimbru din capitală, scor 0-4.



Discipolii lui Semion Altman au rezistat doar până în minutul 22, atunci când Sokol Çikalleshi a deschis scorul. Oaspeţii şi-au dublat avantajul în minutul 34 după o gafă imensă a portarului Alexei Coşelev, de care a profitat Keidi Bare.



"Din păcate, greşelile individuale ne-au dat planurile peste cap pentru acest meci", a menţionat Vladimir Ţîtchin, antrenor secund, Republica Moldova.



"Tricolorii" au mai încasat un gol până la pauză - a înscris Lorenț Trași. În repriza secundă, fotbaliştii albanezi nu au mai forţat în atac, dar chiar, și așa, tot au mai înscris un gol. Rei Manaj a înscris cu călcâiul şi a pus capăt suferinţelor echipei gazdă.



După meci, selecţionerul echipei noastre, Semion Altman nu a venit la conferinţa de presă.



"Semion Iosifovici are ceva probleme de sănătate și noi am decis să-l menajăm", a spus Vladimir Ţîtchin.



Mai mulţi jucători, printre care Artur Ioniţă, Alexandru Suvorov, Veaceslav Posmac, au refuzat și ei să discute cu presa, doar Eugeniu Cebotaru fiind cel care a acceptat.



După aşa meciuri nici cuvinte nu am. Singurul lucru care pot să îl fac e să îmi cer scuze din numele tuturor jucătorilor în faţa suporterilor, care au venit şi au sperat să spălăm din ruşinea după meciul cu Andorra. Asta e realitatea la ziua de azi. Alte cuvinte nu mai pot să găsesc", a declarat Eugeniu Cebotaru, mijlocaş, Republica Moldova.



Reprezentativa Republicii Moldova a pierdut a 5-a partidă la rând. În aceste meciuri, "tricolorii" au încasat 14 goluri şi nu au marcat nici măcar unul, iar în grupa preliminară H se clasează pe ultimul loc cu doar 3 puncte la activ după 8 meciuri susținute. În următoarea partidă, pe 14 noiembrie, "tricolorii" vor juca cu campioana mondială, echipa Franţei, în deplasare, la Paris.