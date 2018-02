Echipa națională de fotbal a pierdut fără drept de apel meciul amical cu Arabia Saudită, jucat în deplasare, la Jeddah

FOTO: PUBLIKA.MD

"Tricolorii" au fost învinși cu scorul de 0-3. Elevii lui Alexandru Spiridon s-au văzut conduși din minutul 10, iar în repriza a doua au mai încasat două goluri.



În partida cu Arabia Saudită, participantă la Campionatul Mondial din acest an, pentru prima reprezentativă a țării au debutat frații Valeriu și Andrei Macrițchi, Constantin Bogdan și Alexandru Boiciuc.



Fotbaliștii selecţionatei noastre au rămas dezamăgiți de rezultatul final , însă au recunoscut că adversarul a fost net superior.



"E greu de vorbit după o astfel de pierdere, dar eu cred că împreună cu staff-ul tehnic, cu jucătorii, cu antrenorul, o să analizăm meciul și vom încerca să eliminăm greșelile care le-am comis în acest meci și de la meci la meci să evoluăm mai bine", a declarat Danu Spătaru, mijlocaș Moldova.



"Nu am reușit să facem față adversarului. Arabia Saudită va participa la Campionatul Mondial și cred că vor avea o evoluție bună la acest turneu, pentru că au o echipă foarte bună, care prestează un fotbal de calitate. Noi nu am fost pregătiți de așa un ritm de joc", a declarat Vadim Paireli, mijlocaș Moldova.



Acesta a fost al treilea meci al "tricolorilor" sub conducerea noului selecționer, Alexandru Spiridon.



"Au fost mai buni decât noi în toate componentele fotbalului contemporan din păcate. Avem mult de lucrat. Am făcut practic cunoștință cu toți jucătorii, știu potențialul lor. Cred că unii din ei nu corespund la moment cerințelor fotbalului european și mondial", a zis Alexandru Spiridon, selecționer Moldova.



În luna ianuarie, "tricolorii" au pierdut cu scorul de 0-1 meciul cu Coreea de Sud și au remizat cu Azerbaidjan, scor 0-0.

Ambele partide s-au disputat în Turcia, la Antalia.