Echipa naţională de fotbal a Moldovei va disputa un amical cu reprezentativa Coastei de Fildeş

Echipa naţională de fotbal a Republicii Moldova va disputa un amical cu reprezentativa Coastei de Fildeş. Partida va avea loc pe 27 martie la Paris. Până acum cele două selecţionate nu s-au întâlinit nicodată într-un meci direct.



"Consider că acest meci este foarte important. Poate cel mai important meci, care în acest an s-a disputat. MUSCA Au mulţi jucători de valoare, care evoluează pentru cele mai bune echipe din Europe, de acea pentru noi va fi un test foarte bun", a spus Pavel Ciobanu, preşedinte FMF.



Va fi cel de-al patrulea meci de verificare susţinut sub comanda selecţionerului Alexandru Spiridon. În 2018 "tricolorii" au terminat la egalitate partida cu Azerbaidjanul şi au fost învinşi de Coreea de Sud şi Arabia Saudită.

"Nu au fost în lot toţi jucătorii echipei naţionale. Încă o dată ne-am convins că jucătorii trebuie de ţinut puternic în pumn, deoarece mulţi fotbalişti din Moldova nu sunt profesionişti", a mai spus Pavel Ciobanu, preşedinte FMF.



Naţionala Coastei de Fildeş se află pe locul 71 în clasamentul FIFA. Ivorienii au evoluat la Campionatul Mondial din 2006, 2010 şi 2014, dar au ratat calificarea la turneul final din acest an din Rusia.