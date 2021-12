Echipa națională de fotbal a Moldovei și-a aflat potențialii adversari din următoarea ediție a Ligii Națiunilor

Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova și-a aflat potențialii adversari din următoarea ediție a Ligii Națiunilor. În cazul în care vor rămâne în Liga C, discipolii lui Serghei Cleșcenco vor fi într-o grupă cu reprezentativele Slovaciei, Belarusului și Azerbaidjanului. Dacă vor retrograda în Liga D, „tricolorii” vor întâlni selecționatele Liechtensteinului, Andorrei și Letoniei.

„Cred că trebuie să ne străduim să ajunge în Liga C. În opinia mea, adversarii de acolo sunt mai slab cotați decât cei din ediția trecută a competiției. Slovacia pare să fie favorită, dar cu Belarus și Azerbaidjan am mai jucat și am avut rezultate bune. Dacă ne dorim să creștem, trebuie să jucăm cu adversari mai puternici”, a menţionat Serghei Cleşcenco, selecționer echipa națională a Republicii Moldova.

Pe 24 și 29 martie, naționala Moldovei va întâlni reprezentativa Kazahstanului în meciurile de baraj. Învingătoarea va rămâne în Liga C, iar cea învinsă va retrograda în Liga D.

Tot aseară, la sediul UEFA de la Nyon, au fost stabilite și celelalte grupe ale Ligii Națiunilor. În Liga A, în prima grupă vor evolua Franța, Danemarca, Croația și Austria, în a doua au fost repartizate Spania, Portugalia, Elveția și Cehia, în a treia vor juca Italia, Germania, Anglia și Ungaria, iar în a patra – Belgia, Țările de Jos, Polonia și Țara Galilor.

Meciurile noii ediții a Ligii Națiunilor se vor disputa în perioada iunie – septembrie 2022.