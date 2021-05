Echipa națională de fotbal a Belgiei vrea să facă show la Euro 2020. Una dintre surprize va fi Thomas Meunier

Echipa națională de fotbal a Belgiei se pregătește să facă show la Euro 2020 cu un lot alcătuit din vedete de talie mondială. Unul dintre jucătorii-cheie a acestei selecționate este fundașul Thomas Meunier, care însă s-a decis foarte greu să devină fotbalist profesionist.În timp ce făcea primii pași în sportul-rege, jucând la clubul Virton, în diviziile inferioare din Belgia, Meunier a lucrat o perioadă la o fabrică de mașini, iar apoi și poștaș.„Trebuia să mă trezesc la 5:00 sau la 5:30 dimineața, pentru că tura începea la ora 6. Conduceam camioneta și purtam un echipament necesar. Cel mai mult îmi plăcea să lucrez până la ora 13, pentru că atunci se încheia ziua de muncă, iar restul zilei făceam ce îmi doream și mă puteam concentra pe fotbal.”În 2011, Meunier a semnat primul său contract profesionist, cu Club Brugge, dar a mai lucrat un timp la poștă, experiență pe care o prețuiește mult.„Am învățat multe lucruri importante, să știi să respecți ce ai, viața dar și banii pe care îi câștigi, cum să rămâi cu picioarele pe pământ și să nu ți se urce la cap când ai 17-18 ani și primești pe lună un salariu de 50 de mii de euro.”Thomas Meunier nu regretă că a decis să se facă fotbalist. Acum el este un star al acestui sport - a fost campion în Belgia cu Brugge și în Franța cu PSG, iar din anul trecut evoluează la Borussia Dortmund. Totuși, cel mai mare vis al lui Thomas rămâne cucerirea unui trofeu cu echipa națională.„Ceea ce veți vedea la Euro la noi e ceea ce am obținut mai bun pe parcurs. Nu vreau să zic că avem mari pretenții, dar vom merge să câștigăm, pentru că am fost echipa numărul 1 în lume de mai mult de un an. Cred, însă, că este mai dificil să câștigi Euro decât Cupa Mondială, dar avem echipa care o poate face.”La Campionatul European din această vară, Belgia va juca în grupa B, alături de Danemarca, Rusia și Finlanda. Meciurile din această grupă, dar și toate celelalte partide ale turneului vor fi transmise în direct de PRIME și CANAL 5.