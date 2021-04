Echipa națională a României a avut noroc la tragerea de sorți pentru stabilirea grupelor turneului de fotbal la Jocurile Olimpice

Echipa națională a României a avut noroc la tragerea la sorți pentru stabilirea grupelor turneului de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice din această vară.La evenimentul de la Zurich, "tricolorii" au fost repartizați în grupa B, alături de Noua Zeelandă, Coreea de Sud şi Honduras.România, care a făcut parte din a patra urnă valorică, a fost ultima echipă extrasă din urne de fostul internaţional neozeelandez Ryan Nelsen.În grupa A vor juca Japonia, Africa de Sud, Mexic și Franţa, iar în grupa C - Egipt, Spania, Argentina și Australia. Din grupa D fac parte Brazilia, Germania, Coasta de Fildeș și Arabia Saudită.Turneul de fotbal din cadrul Olimpiadei va debuta în data de 21 iulie şi se va încheia pe 7 august.România s-a calificat la acest eveniment sportiv în urma prestaţiei echipei naţionale de tineret la Campionatul European din 2019, competiţie în cadrul cărei a ajuns în semifinale.Pentru ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice sunt eligibili jucătorii născuţi începând cu 1 ianuarie 1997. În mod obişnuit echipele participante sunt formate din jucători până la 23 de ani. Însă, din cauza că turneul de la Tokyo a fost amânat cu un an a fost făcută o derogare pentru ca jucătorii care au obţinut calificarea pe teren să poată participa la competiţie.