Echipa națională a Moldovei va participa la un Campionat Mondial de minifotbal

Echipa națională a Moldovei va participa la un Campionat Mondial! Este vorba despre selecționata de minifotbal, care va evolua în această vară la competiția rezervată fotbaliștilor cu vârsta de până la 23 de ani.



Jucătorii noștri sunt în plină pregătire pentru turneul care se va disputa la Kiev. Staff-ul tehnic continuă selecția fotbaliștilor pentru a completa lotul.



"Lotul îl urmresc demult. Sunt o parte din băieți pe care mă bazez și ne vedem des. Facem antrenamente. Însă sunt mulți doritori și ca să nu ne scape cineva din potențiali candidați organizăm antrenamente ca să îi vedem pe potențialii candidați pentru a fi convocați la națională."



Pentru fotbaliști este o oportunitate de excepție pentru a evolua la un Campionat Mondial. Astfel, la selecție s-au înscris foști fotbaliști profesioniști, dar și jucători, care au evoluat la reprezentativele de juniori a Moldovei. De exemplu, Sorin Chele, care în această lună a debutat la naționala Moldovei U-19, vrea să își încerce norocul și la minifotbal.



"Ar fi un plus pentru mine să ajut naționala de minifotbal, mai ales la un campionat mondial. Cred că trebuie să fac tot posibilul pentru a ajuta echipa. Moldova la un Campionat Mondial asta e ceva wow!"

"Am jucat fotbal la nivel profesionist, dar am fost nevoit să abandonez din motive de sănătate, iar acum joc pentru mine, la nivel amator. Mereu mi-am dorit să reprezint țara. Am avut tentative la nivel de juniori, dar nu am reușit nici atunci. Sper că acum am să reușesc și vreau să-mi ajut echipa."



Staff-ul tehnic face selecția fotbaliștilor care evoluează în campionatul intern. Competiția este acum pe ultima sută de metri. În Seria Națională la minifotbal duminică, 27 iunie, sunt programate primele meciuri din semifinalele play-off-ului.



Campionatul Mondial de tineret la Minifotbal este programat în perioada 9-15 august în capitala Ucrainei. Conform organizatorilor la competiție se așteaptă să participe 16 echipe din întreaga lume.