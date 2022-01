Echipa națională a Moldovei s-a reunit. „Tricolorii” se pregătesc pentru meciurile amicale cu Uganda și Coreea de Sud

Înainte de deplasarea în Turcia, acolo unde sunt programate partidele, selecționerul Serghei Cleșcenco a fost nevoit să facă modificări în lot. Dan Spătaru a fost convocat după ce Vladimir Ambros, cel mai bun atacant moldovean al anului trecut, nu s-a alăturat echipei."M-a sunat Vladimir Ambros și mi-a zis că din motive personale nu poate participa la cantonament. A spus că în această perioadă venirea sa la națională nu e compatibilă cu activitatea lui actuală. Spuneam mai devreme și acum mai repet că respectăm decizia fiecărui jucător. E alegerea lui. Le mulțumim că sunt deschiși cu noi.", a spus Serghei Cleșcenco, selecționer Moldova.Din lotul lărgit anunțat anterior de Serghei Cleșcenco mai lipsesc Artiom Puntus și Ion Nicolaescu, atacanții care nu au fost lăsați la națională de echipele lor de club.Ceilalți fotbaliști sunt apți de joc, printre ei se numără și cei care au fost convocați în premieră sau care au lipsit de la prima reprezentativă o perioadă mai îndelungată."Sunt foarte fericit să mă întorc la națională după un an și ceva. Cu siguranță o să dau totul pentru echipă și o să fac tot posibilul să nu dezamgesc suporterii.", a declarat Artur Crăciu, fundaș naționala Moldovei."Mă simt foarte motivat. Sunt concentrat la maxim pentru că acesta era un vis de mic să ajungă la națională. Am fost convocat în premieră și o să dau tot ce am mai bun în aceste meciuri ca să scoatem rezultate bune.", a spus Denis Furtuna, fundaș naționala Moldovei."Odată ce venim la națională trebuie să avem doar gânduri pozitive că reprezentm țara. Sper că este o șansă nou pentru echipa națională cu un nou antrenor. Cred din tot sufletul că toți jucătorii o să înțeleagă asta.", Vadim Bolohan, fundaș naționala Moldovei."Sunt onorat mereu să îmi reprezint țara. Sunt bucuros să mă aflu aici. Ce ține de aceste două meciuri, ne vom strădui să reprezentăm cu demnitate țara și de ce nu să facem două meciuri bune.", a subliniat Ioan-Călin Revenco, fundaș naționala Moldovei."Mă bucur să revăd băieții și să apăr din nou culorile țării. Doar cu gânduri bune în noul an și așteptăm meciuri cât mai bune cu echipele similare ale Ugandei și a Coreei de Sud.", a mărturisit Iaser Țurcan, mijlocaș naționala Moldovei.Echipa naţională a Moldovei va juca pe 18 ianuarie cu reprezentativa Ugandei, iar peste trei zile - cu naționala Coreei de Sud. Ambele meciuri se vor disputa în Turcia.