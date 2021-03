Echipa națională a Moldovei își începe astăzi aventura în preliminariile Campionatului Mondial din 2022. Primul adversar, Insulele Feroe este mai deosebit. Statul nordic este forat din 18 insule, iar populația este de aproximativ 50 de mii de locuitori, aproape cât raionul Leova.Fotbalul este destul de popular, iar echipa națională are evoluții foarte bune în ultima perioadă. De exemplu, în comparație cu Moldova, care nu mai câștigat un meci oficial din 2019, selecționata Insulelor Feroe nu a pierdut nicio partidă oficială anul trecut.Feroezii au ajuns ieri prima dată în Moldova, însă au venit cu lecția învățată. Selecționerul Hakan Ericson, fostul antrenor al naționalei de tineret a Suediei, a remarcat câțiva fotbaliști din lotul reprezentativei noastre, care ar putea să-i pună probleme. Este vorba despre Oleg Reabciuk, dar și Ion Nicolăescu.Sunt suedez și îl cunosc pe Igor Armaș, care a evoluat în campionatul Suediei. Mai știu câțiva jucători după numerele de pe tricouri. Aveți fotbaliști rapizi pe benzi, numărul 2 și numărul 16. Aveți și doi atacanți buni, mai ales cel care are numărul 19 pe tricou. Joacă bine în adâncime și are un bun joc de cap”,Lotul feroezilor este format în mare parte din fotbaliști din campionatul intern, însă sunt și jucători care evoluează în campionatele Norvegiei, Suediei și Danemarcei. Doar un singur fotbalist joacă în unul dintre cele mai puternice campionate din Europa, cel a Germaniei. Atacantul Jóan Símun Edmundsson este legitimat la clubul din Bundesliga, Arminia Bielefeld”Noi, jucătorii, așteptăm cu nerăbdare meciul. Cred că sunt două echipe de același nivel. Sper că noi o să fim echipa mai tare.”Moldova și Insulele Feroe se vor confrunta în primul meci direct în această seară pe stadionul Zimbru din Chișinău. Partida seva juca fără spectatori și va putea fi urmărită în direct pe PRIME cu începere de la ora 21:45