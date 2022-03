Echipa naţională a Moldovei este în plină pregătire pentru primul meci oficial din acest an. "Tricolorii" s-au reunit în componenţă deplină în cantonament, la Vadul lui Vodă, cu trei zile înaintea partidei tur cu Kazahstanul din cadrul play-out-ului Ligii Naţiunilor. Ultimii fotbalişti care evoluează la cluburi de peste hotare s-au alăturat lotului în seara zilei de luni.Meciul tur dintre Moldova şi Kazahstan va fi oficiat de o brigadă de arbitri din Grecia, la centru cu Anastasios Sidiropoulos. Acesta are o experienţă de peste zece ani, perioadă în care a adunat un palmares impresionant. Sidiropulos are 42 de ani şi de-a lungul timpului a arbitrat meciuri din cele mai importante competiţii europene.În 2020, grecul a fost al patrulea oficial în finala Ligii Europei dintre FC Sevilla şi Inter Milano.Arbitrul elen a oficiat o singură dată o partidă cu participarea unei echipe din Moldova. La începutul carierei sale în 2011, el a condus partida din turul doi preliminar al Ligii Europei dintre formaţia bosniacă Željezničar şi Sheriff Tiraspol.Ultima confruntare importantă pe care a arbitrat-o a fost cea dintre Rennes şi Leicester City de săptămâna trecută din cadrul optimilor de finală ale UEFA Conference League.Meciul Moldova - Kazahstan din play-out-ul Ligii Naţiunior se va disputa pe stadionul Zimbru din Chișinău, pe 24 martie, iar returul este programat pentru 29 martie, la Nur-Sultan. Ambele partide vor fi transmise în direct de PRIME și CANAL 3.