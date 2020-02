Echipa McLaren a dezvăluit noul său monopost MCL35 pentru ediţia din acest an al Campionatului Mondial de automobilism Formula 1! Prezentarea a avut loc la sediul central al lui McLaren, în orăşelul Woking din apropierea Londrei, şi a fost transmisă în direct pe internet. Britanicii au decis să păstreze și în acest an culorile tradiționale - portocaliu și albastru - implementate de fondatorul Bruce McLaren.La fel ca anul trecut, noul monopost va utiliza un motor furnizat de Renault, cu ajutorul căruia britanicii au încheiat sezonul precedent pe locul 4 în clasamentul constructorilor, cu 145 de puncte.Precum în 2019, echipa McLaren va aborda noul sezon cu aceeaşi doi piloţi: britanucul de 20 de ani Lando Norris şi spaniolul de 25 de ani Carlos Sainz de Castro.Prima sesiune de teste din acest an a echipei McLaren va avea loc pe circuitul de la Barcelona în perioada 19-21 februarie și va fi urmată de alte antrenamente de trei zile între 26 şi 28 februarie pe același circuit.