Echipa Manchester United a fost învinsă chiar pe teren propriu de ultima clasată Sheffield United

Surpriză de proporții pe "Teatrul Viselor"! Echipa Manchester United, care recent era lider în Premier League, a fost învinsă chiar pe teren propriu de ultima clasată Sheffield United."Diavolii roșii" au pierdut meciul jucate pe stadionul "Old Trafford", supranumit și "Teatrul Viselor", scor 1-2.Oaspeții au marcat primul gol în minutul 23 prin Kean Bryan, iar gazdele s-au chinuit mult până au restabilit egalitatea pe tabela de marcaj. Căpitanul Harry Maguire a înscris, în minutul 64, după o centrare a lui Telles.Fundașul a înscris astfel primul său gol pe Old Trafford pentru Manchester United. Maguire a marcat tocmai în poarta formației la care și-a început cariera.Lanterna roșie a clasamentului, Sheffield United a dat lovitura în minutul 74 când a marcat golul victoriei. Oliver Burke a înscris pentru oaspeți.Antrenorul Thomas Tuchel a debutat cu o remiză pe banca tehnică a formației Chelsea Londra. "Aristocrații" au treminat la egalitate meciul cu Wolverhampton, scor 0-0.Manchester City este lider în clasament cu 41 de puncte, fiind urmată de rivala Manchester United, care are cu un punct mai puțin. Leicester City este pe locul 3, iar West Ham United a ajuns pe locul 4.În această seară este programat ultimul meci al etapei a 20-a, Tottenham Hotspur - FC Liverpool.