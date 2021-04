Echipa lui Ajax Amsterdam face ravagii în Liga Europei. "Lăncierii" vor încerca să cucerească primul trofeu european al clubului din 1995

Echipa tânără a lui Ajax Amsterdam face ravagii în Liga Europei. Cu un lot, ce are vârsta medie ce nu depășește 22 de ani, "lăncierii" vor încerca să cucerească primul trofeu european al clubului din 1995.Nicolas Tagliafico are 28 de ani, dar este deja unul dintre veteranii grupării olandeze. Fundașul argentinian afirmă că, pe teren, mereu îi ajută pe băieții de 18-19 ani, care sunt considerate adevărate "bijuterii" ale lui Ajax."Ryan Gravenberch și-a făcut debutul la 17 ani. Se strigă mereu la el când e pe teren, deoarece nu respectă indicațiile, dar este încrezător în forțele proprii și asta îl ajută foarte mult în ceea ce face.Jurrien Timber mă surprinde. E foarte greu să treci de el și e o calitate rar întâlnită în prezent la un fotbalist olandez. Brobbey, supranumit "Bestia Brob", deoarece e foarte puternic. Uneori îmi este milă de fundașii adverși, pentru că par atât de inutili în fața lui. Indiscutabil, va deveni unul dintre cei mai buni atacanți din lume."În șaisprezecimile și optimile de finală, Ajax le-a eliminat pe Lille și Young Boys. "Lăncierii" au câștigat toate cele patru meciuri cu un golaveraj de 9-2, iar acum se pregătesc să o înfrunte pe AS Roma în sferturi."AS Roma are mulți jucători experimentați. Vor fi meciuri interesante cu stiluri diferite de joc. Îmi pun speranța în forța noastră ofensivă și cred că suntem capabili să marcăm în deplasare. Prima manșă e decisivă, deoarece la Amsterdam ei au șanse mici sa înscrie."Ajax Amsterdam va juca cu AS Roma, în acestă seară, iar partida de pe "Johan Cruyff Arena" va putea fi urmărită, în direct la CANAL 5, cu începere de la ora 22:00.