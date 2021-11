Echipa italiană AS Roma din nou FĂRĂ VICTORIE în UEFA Europa Conference League

După înfrângerea rușinoasă din Norvegia, scor 1-6, în fața formației Bodo/Glimt, gruparea italiană s-a salvat in extremis de la un nou eșec. AS Roma a remizat cu echipa norvegiană pe teren propriu, scor 2-2. "Giallorossi" au fost conduși până în minutul 84, atunci când a egalat Ibanez.Bodo/Glimt rămâne neînvinsă și este liderul grupei, iar AS Roma e pe locul secund.Antonio Conte a debutat cu o victorie pe banca tehnică a formației Tottenham Hotspur. Gruparea engleză a învins pe Vitesse Arnhem cu 3-2 în aceeași competiție, Europa Conference League. Toate golurile au marcate în prima repriză. Tottenham a condus cu 3-0 după ce au înscris Son, Lucas și Rassmusen în propria poartă. Ultimul a redus din handicap la finalul primei părți, iar Bero a stabilit rezultat final.CFR Cluj rămâne în continuare fără nicio victorie în faza grupelor UEFA Conference League. Campioana României a pierdut meciul cu AZ Alkmaar jucat în Olanda, scor 0-2. Gazdele au înscris câte o dată în fiecare repriză prin Gudmudsson și Pavlidis.Într-un alt meci, Feyenoord Rotterdam a învins în deplasare pe Union Berlin cu 2-1 și a obținut astfel a treia victorie consecutivă în grupa E.