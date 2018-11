Echipa Fundaţiei Edelweiss le-a spus bun venit pe lume şi le-a oferit cutia-cadou bebeluşilor de la maternitatea din Soroca

. Proaspeţii părinți din orașul Soroca,, susţin că darurile îi scutesc de nişte cheltuieli, bani care pot fi redirecţionaţi pentru alte nevoi ale copiilor."A fost o surpriză plăcută, emoţii sunt. Din rude nu am auzit, cred că noi suntem primii care din familie am primit acest cadou, iată am adus pe lume un băiat şi am primit darurile", a menţionat Fiodor Rusu, beneficiar.E al treilea, dar prima dată noi aşa cadouri am primit şi sunt tare mulţumit şi tare sunt fericit"."Emoţii sunt mari, ne bucurăm. E bine că se fac aceste cadouri, ca prim ajutor când se nasc copii. E bine", a afirmat Ivan Chirica, beneficiar."Este primul cadou, mulţumim lui Vlad Plahotniuc că are grijă de copii, că îi ajută"."Totul va prinde bine. Scutecele în primul rând, şerveţelele acestea sunt cele mai necesare"." Maternitatea din Soroca participă la campania Edelweiss de a oferi cadouri pentru noile mămici, tinerele mămici care sunt foarte bucuroase de aceste cadouri şi care sunt binevenite. E bine-venit acest suport", a precizat Igor Babără, şeful secţiei de maternitate din Soroca."Continuăm misiunea noastră de a împărţi bucurie mamelor care aduc pe lume o nouă viaţă, noi suntem tare bucuroşi de faptul că, suntem printre primii care le urează "Bun venit pe lume!! bebeluşilor de aici din Soroca", a declarat Lidia Cucoş, director executiv, Fundația Edelweiss "E foarte bine că ideea lui are şi o continuare, este un lucru foarte bine venit. Deja Guvernul o să preia iniţiativa să o conducă mai departe", a conchis Ghenadie Muntean, preşedintele raionului Soroca.