Echipa feminină a Școlii Sportive ”Speranţa” a cucerit Cupa Moldovei la baschet

Foto: lajumate.ro

Echipa feminină a Școlii Sportive ”Speranţa” a cucerit Cupa Moldovei la baschet. În finală, ea a spulberat formaţia Academiei de Studii Economice la 21 de puncte diferenţă, scor 76-55.



Jucătoarele de la ASEM nu au găsit antidot pentru Olga Tîrzîman şi Margarita Şolopa. Cele două sportive au marcat împreună 62 din cele 76 de puncte ale echipei.



"Debutul partidei a fost unul dificil pentru noi. Am fost prea anchilozate, prea încordate. Apoi ne-am creat un avans şi ne-a fost mai uşor", a spus Olga Tîrzîman, jucătoare/antrenoare ŞS Speranţa.



"Am câştigat, deoarece suntem mai bine pregătite din punct de vedere fizic. Avem şi baschetbaliste tinere, care joacă bine în apărare. Este foarte important să avem forţă până la final", a zis Margarita Şolopa, jucătoare ŞS Speranţa.



"Cred că nu ne-au ajuns puteri. Plus, o jucătoare de-a noastră foarte importantă a fost ”aşezată” pentru 5 faulturi. La urmă nu ne-a ajuns curaj", a spus Adriana Palade, jucătoare ASEM.



Este primul trofeu cucerit de echipa feminină a Şcolii Sportive ”Speranţa” la nivel de senioare.