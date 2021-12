Echipa „Edilitate” a câştigat a doua ediţie a Cupei Ligii de Baschet din Republica Moldova (VIDEO)

Echipa „Edilitate” a câştigat a doua ediţie a Cupei Ligii de Baschet din Republica Moldova. Formaţia din Capitală a cucerit trofeul după ce a învins-o în finală pe echipa Școlii Sportive numărul 2 din Tighina. „Edilitate” s-a impus categoric cu scorul de 82-65.

„Turneul s-a desfăşurat la cel mai înalt nivel. Toate echipele au fost bune. Consider că totul e echitabil şi a câştigat echipa cea mai puternică.”

„Toţi şi-au dorit victoria. Ne-am mobilizat la maxim şi nu am comis greşeli. Ne-am străduit, am muncit şi iată şi rezultatul. Cupa e noastră.”

„A fost destul de greu, deoarece la echipa adversă au venit jucători de un nivel înalt. Am jucat, ne-am străduit, am făcut tot ce am putut, dar asta e.”

Şi la feminin, Cupa Ligii de Baschet din Moldova a fost câştigată de echipa „Edilitate”. În finală, formaţia Chişinău a învins-o pe rivala „Casa Noastră” cu scorul de 68-60.

„Meciul a fost dur, dar au fost şi multe momente frumoase. Am luptat, am jucat compact şi victoria e de partea noastră.”

„Meciul a fost unul bun, puţin nu ne-a ajuns, mă rog, baschetul e baschet, dar mai avem campionatul înainte. Deci, vom da o luptă frumoasă deja în finala campionatului.”

„Vreau să zic că am încheiat anul pe o notă majoră. A fost organizată o adevărată sărbătoare. Baschetul a fost la un nivel destul de înalt.”



După sărbătorile de iarnă, echipele îşi vor continua evoluţia în campionatul Ligii de Baschet.