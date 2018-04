Echipa de volei a oraşului Codru a câştigat cea de-a treia ediţie a memorialului fostului sportiv, Alexandru Eremia. În finală această formaţie s-a impus într-o luptă strânsă în faţa grupării satului Truşeni."Am câştigat n-aş spune uşor. Adversarii au fost de nivel înalt, dar cum se spune a câştigat cel mai bun. Echipa noastră din Codru a demonstrat că putem facem asta", a spus voleibalistul echipa oraşului Codru, Alexandru Cojocaru."În meciuri de asemenea nivel sunt plusuri şi minusuri. Dacă ai scăpat câteva momente importante, este posibil să pierzi toată partida. Suntem foarte bucuroşi că am jucat, am participat. S-ar putea de câştigat, dar din păcate nu a fost să fie. Bravo, băieţilor adverşi", a spus voleibalistul echipa satului Truşeni, Ruslan Verebcean."Toţi părinţii au copii şi toţi copiii au părinţi. Noi am vrut ca acest eveniment să vadă toţi oamenii din localitate ca noi tinerii sportivi putem să facem ceva pentru ei. Eu sunt întotdeauna implicat în aceste activităţi, pentru că pe mine asta mă reprezintă. Sunt şi eu sportiv", a spus deputatul PDM , Constantin Ţuţu."Astăzi este ziua lui de naştere, trebuia să împlinească 28 de ani, dar din păcate se împlinesc patru ani de când nu este printre rândurile noastre. Domnului îi plac băieţi buni, sportivi, tari. Dumnezeu să-l odihnească în pace", a spus mama lui Alexandru Eremia, Galina Eremia.Primele trei clasate s-au ales cu medalii şi diplome. În pauza între partide, sportivii K-1 de la clubul lui Contantin Ţuţu au făcut o demonstraţie tehnicii luptei K-1.