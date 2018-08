Echipa de juniori a clubului Zimbru a câştigat turneul internaţional "Chişinău Summer Cup 2018", rezervat copiiilor de până la 8 ani. "Galben-verzii" au învins în finală cu 6-1 pe Didi Junior Iaşi. Zimbrii conduceau cu 3-0 la pauză şi au continuat recitalul şi în repriza secundă.



- Am luptat până la urmă! Nu i-am permis să marcheze goluri. Nu ne-am dat bătuţi ca să ne învingă Didi Iaşi.



- Finala a fost una frumoasă. Trebuie să recunoaştem că au fost şi eu bunicei. Trebuie să mai lucrăm, avem mult de muncit până ajungem să-i batem. În finala asta am dat tot ce am putut.



Atacantul formaţiei din strada Butucului Marius Chiriac a fost desemnat cel mai bun jucător al turneului.

"Mi se pare că am jucat bine, dar trebuie mai mult să mă antrenez. Acest premiu este un mare succes pentru mine, am marcat multe goluri", a spus Marius Chiriac, jucător Zimbru Chişinău.



La competiţia din capitală au participat 16 echipe din trei ţări: Republica Moldova, România şi Ucraina.



"Am hotărât să facem o mică sărbătoare în timpul vacanţei de vară. Ne-am gândit că este un eveniment foarte interesant pentru copii. Participăm deseori la turnee din afara ţării şi am hotărât să facem ceva la noi acasă", a spus Alexandru Ghiaur, organizator.



Pe locul trei s-au clasat puşti de la Clubul Sportiv pentru Copii și Tineret Buiucani. Evenimentul s-a încheiat cu focuri de artificii impresionante.