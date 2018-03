Echipa de futsal feminin din Anenii Noi, prima campioană națională a Republicii Moldova

Foto: dianacoltofean.ro

Echipa de futsal feminin Agarista din Anenii Noi a devenit prima campioană națională a Republicii Moldova în acest gen de sport.



Agarista şi-a adjudecat titlul după ce a învins în marea finală echipa Narta Drăsliceni cu scorul de 7-1. Ludmila Andoni, Cristina Musteaţă şi Tatiana Gherghelejiu au înscris câte două goluri fiecare, al 7-lea gol al echipei din Anenii Noi fiind semnat de Ludmila Caraman.



Golul de onoare al formaţiei Narta a fost înscris de Doina Ciobanu.



"Sunt fericită şi pentru locul doi. Noi am lucrat pentru asta. În finală noi nu am fost pregătite psihologic, anume din acest punct de vedere am pierdut", a menţionat Doina Ciobanu, fotbalistă Narta Drăsliceni.



În finala mică, Real Succes Chişinău a învins echipa Şcolii Sportive din Anenii-Noi cu 7-2 şi a terminat pe locul 3.



Cea mai bună jucătoare de futsal a campionatului a fost aleasă Ludmila Caraman de la Agarista.



"Cred că am câştigat titlul grație experienţei. În echipa aceasta s-au adunat fotbaliste experimentate, care în trecut au evoluat peste hotare, în Rusia, în Ucraina... Fetele din celelalte formaţie au ce învăţa. Cred că avem viitor în acest gen de sport", a declarat Ludmila Caraman, fotbalistă Agarista.



La prima ediţie a campionatului naţional de futsal feminin au participat 6 echipe.