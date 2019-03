Echipa de futsal Agarista, al doilea an consecutiv este CAMPIOANA naţională. Cine este cea mai bună jucătoare a campionatului

Echipa de futsal Agarista a devenit pentru al doilea an consecutiv campioană naţională a Republicii Moldova.

Formaţia din Anenii Noi a învins-o în marea finală pe Alga Tiraspol, scor 3-1. Golurile echipei învingătoare au fost înscrise de către Natalia Munteanu, Ludmila Caraman şi Cristina Cerescu.



Natalia Munteanu de la Agarista a fost desemnată drept cea mai bună jucătoare de futsal a campionatului.



"Sunt foarte fericită că am reuşit această performanţă. Să devii campion este un lucru măreţ. Sunt mândră de ceea ce am realizat", a comunicat Natalia Munteanu, jucătoare la Agarista.



"Anul trecut am luat trofeul acesta şi foarte mult ne-am dorit să repetăm performanţa şi anul ăsta. Eu sunt mulţumită de echipa mea. Fetele au lucrat foarte bine. Am fost o echipă astăzi", a afirmat Ludmila Caraman, jucătoare.



Golul de onoare al echipei din Tiraspol a fost marcat de Carolina Ţabur. Coechipierele acesteia au rămas dezamăgite de ocaziile nefructificate, ce ar fi putut întoarce soarta partidei.



"Nu am putut fructifica ocaziile pe care le-am avut. Am fost la câţiva centimetri de a marca. Am avut foarte multe ocazii. Păcat", a spus Carolina Ţabur.



Pe locul trei s-a clasat formaţia FC Femina Chişinău. La a doua ediţie a campionatului naţional de futsal feminin au participat 9 echipe.