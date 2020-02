Echipa de futsal a Republicii Moldova s-a calificat în turul doi preliminar al Campionatului European

În cel de-al doilea meci din grupă, "tricolorii" au învins reprezentativa Angliei cu 3-0.În partida jucată la Futsal Arena FMF din comuna Ciorescu,Constantin Burdujel, Cristian Obadă și Sergiu Tacot au marcat câte un gol până la pauză."În primul rând, am jucat cu onoare şi demnitate. Cred că am reuşit să o facem", a menţionat Vladimir Vusatîi, selecţioner, Republica Moldova."Băieţii au fost bravo. Am muncit azi toţi sută la sută. Fanii - super. Când sala este arhiplină, te motivează la două sute de procente", a subliniat Oleg Chitoroagî, portar echipa naţională de futsal a Republicii Moldova.În primul meci,Tragerea la sorți pentru următoarea rundă a competiţiei este programată pentru 14 mai. Meciurile vor începe în februarie 2021.