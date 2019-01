Echipa de fotbal Speranţa din Nisporeni se pregăteşte pentru noul sezon în ritm de step

speranta facebook

După o pauză de două luni, elevii lui Cristian Efros au reluat antrenamentele şi ard caloriile în sala de forţă. Chiar dacă au avut parte de o pauză mai lungă, fotbaliştii s-au menţinut în formă acceptabilă şi nu au acumulat prea multe kilograme în plus.



"Câteva zile în urmă jucătorii au dat testul la procentajul de grăsime. Nimeni nu are un surplus extrem de mare. Fotbaliştii sunt ca nişte copii, trebuie mereu să ai grijă de ei, să-i ţii în frâu." a spus Cristian Efros, antrenorul Speranţa, Nisporeni.



"M-am antrenat până acum cu un preparator fizic. M-am odihnit doar o săptămână până la Anul Nou. În timpul vacanţei am fost la munte cu soţia şi copilul. Nu am kilograme în plus. Încerc să mă menţin în formă." a zis Maxium Iurcu, fundaş la Speranţa, Nisporeni.



În acest inter-sezon gruparea din Nisporeni s-a despărţit de patru jucători. "Alb-albaştrii" şi-au luat rămas bun de la mijlocaşul sârb Vladimir Bogdanovic, fundaşii Horia Crişan şi Ion Digori, dar şi de portarul Mihai Păiuş.



În schimb, Speranţa a achiziţionat deocamdată doi fotbalişti, un fundaş lateral stânga brazilian şi unul central camerunez.



Actualmente se află în probe la club mai mulţi jucători de pe continentul african. Ei au deja la club un jucător care le-ar facilita cât de cât acomodarea la realitățile fotbalului moldovenesc. Camerunezul Fabrice Ambássa a ajuns la Speranţa în sezonul trecut. Mijlocaşul de 24 de ani susține că este pe deplin satisfăcut de condițiile pe care le oferă formaţia din Nisporeni.



"Sunt fericit să mă aflu aici. Atunci când este o atmosferă bună în echipă, toţi sunt fericiţi." a mai adăugat Maxim Iurcu.



Speranţa Nisporeni şi-a programat până acum două partide amicale. Pe 9 februarie discipolii lui Cristian Efros vor juca cu Milsami Orhei, iar trei zile mai târziu cu Codru Lozova.