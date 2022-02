Echipa de fotbal Sheriff Tiraspol a aterizat pe Aeroportul din Bacău, din cauza stării de urgență din Republica Moldova

Echipa de fotbal Sheriff Tiraspol a aterizat pe Aeroportul din Bacău, din cauza stării de urgență declarată în Republica Moldova. Starea de urgenta a inchis patiul aerian, inclusiv pentru zborurile de pasageri. Majoritatea zborurilor vor ateriza la Iasi, insa unele ajung si in municipiul Bacau.

„Aeroportul Bacau este solicitat sa primeasca zboruri care aveau destinatia Chisinau. Primele curse care au aterizat astazi au fost din Israel Tel-Aviv(FlyOne) si Portugalia -Porto (Air Moldova). Ultimul zbor a adus in Bacau, in premiera, campiona Moldovei la fotbal, Sheriff Tiraspol, dintr-o deplasare in Portugalia, la Braga.”, au transmis reprezentantii Aeroportului Bacau.

Deplasarea catre Republica Moldova a fost continuata pe cale rutiera cu un autocar trimis de autoritatile de la Chișinău, notează bacau.net.

„Aeroportul International “George Enescu” Bacau va raspunde pozitiv la orice solicitare a companiilor aeriene din Republica Moldova si in cazul altor curse de pasageri pe perioada starii de urgenta.”, au menționat reprezentanții Aeroportului Bacau.