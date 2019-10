Echipa de fotbal Sfântul Gheorghe din Suruceni a obținut dreptul de a participa în Liga Europei

Locuitorii satului Suruceni au motive de mare bucurie! Echipa de fotbal din această localitate rurală, Sfântul Gheorghe, a obținut în premieră dreptul de a participa într-o competiție europeană inter-cluburi, în Liga Europei. Acesta este cea mai mare performanță de până acum a clubului fondat în anul 2003.



"Sfinţii" își vor începe aventura în cupele europene din primul tur preliminar al Ligii Europei. Performanţa obţinută de fotbaliştii clubului surucenean este, în ultima perioadă, subiectul principal al localnicilor.



"Suntem bucuroşi că echipa joacă în Divizia Naţională. Dacă s-a calificat în cupele europene, clar că suntem bucuroşi. Le dorim succes mai departe. Măcar să treacă de prima etapă. Eu ştiu... Poate sunt şanse."



"Foarte bună am părere. Sunt băieţi bravo, deştepţi. Ne mândrim cu dânşii şi ei ne aduc succes."



Unii locuitori vor ca gruparea din raionul Ialoveni să întâlnească în cupele europene un club portughez, din țara care deține actualmente titlul continental la fotbal la nivel de națiuni.



"Cel mai tare aş vrea ca să jucăm cu portughezii. Portugalia are echipe foarte bune şi acolo sunt jucători foarte buni. Eu am fost în Portugalia, am muncit la negru şi de acea cunosc. Dă Doamne cu portughezii!"



Sfântul Gheorghe şi-a asigurat cel puţin locul 3 în clasamentul final al stagiunii în curs de desfășurare. Elevii lui Sergiu Cebotari sunt depăşiţi în clasament la acest moment doar de deţinătoarea titlului, Sheriff Tiraspol.



"În primul rând, am muncit enorm de mult! Atât în perioada de pregătire, cât şi în timpul derulării campionatului. Avem o echipă stabilă. Chiar dacă experimentăm şi schimbăm fotbalişti, stilul nostru de joc rămâne neschimbat.", a spus Sergiu Cebotari, antrenor Sfântul Gheorghe Suruceni.



"Cred că am fost concentraţi pe mai multe compartimente. Am avut disciplină de joc, multă dăruinţă, mare randament. Sunt lucruri-cheie, care ne-au ajutat să obţinem acest rezultat", a zis Vitalie Plămădeală, mijlocaş Sfântul Gheorghe Suruceni.



"Acest scop a fost pus încă acum 3 ani, când clubul a fost preluat de noua conducere. Iată, ne-am îndeplinit ceea ce ni s-a pus în faţă. La începutul acestui ani ni s-a spus foarte clar că trebuie să ajungem în cupele europene şi să ajungem pe un loc de pe podium", a zis Petru Ojog, fundaş Sfântul Gheorghe Suruceni.



În prezent "Sfinţii" se află pe locul doi în clasament şi au 8 puncte avans faţă de a treia clasată, Petrocub Hânceşti. Cele două cluburi se vor și confrunta în meci direct, duminică, 20 octombrie, în cadrul etapei următoare, cea de-a 25-a a Diviziei Naţionale. În cazul în care va obține victoria, gruparea din Suruceni îşi va asigura și locul secund în clasamentul final cu 3 etape până la sfârşitul campionatului.



"Vrem să-i batem pentru că este un adversar special pentru noi. Cu ei putem să arătăm că avem valoare. Adică, putem să ne comparăm, să vedem adevărata noastră putere", a zis Eugen Slivca, mijlocaş Sfântul Gheorghe Suruceni.



În celelalte meciuri programate în cadrul etapei a 25-ea, Milsami va găzdui la Orhei pe Sheriff Tiraspol, Dinamo-Auto va primi vizita formației Zimbru Chişinău, iar Codru Lozova va da piept cu Speranţa Nisporeni.