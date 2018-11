Echipa de copii a clubului de fotbal "Buiucani" a triumfat la Turneul "Chişinău Autumn Cup 2018"

Echipa de copii a clubului Buiucani a triumfat la turneul internaţional de fotbal "Chişinău Autumn Cup 2018", rezervat jucătorilor de până la 8 ani.

"Galben-albaştrii" s-au impus în finală cu 8-3 în faţa Zimbrului.



"Se ştie că am câştigat. Zimbru a pierdut în grupe un meci foarte uşor, dar noi doar am câştigat", a spus Nichita Sizov, jucător CSCT Buiucani.



"Nu am câştigat, pentru că nu am muncit. Trebuia să ne antrenăm mai mult şi să muncim în acest joc. Buiucani a muncit, au fost şi ei bravo. Data viitoare la turneu o să-i învingem şi vom lua locul 1", a spus Daniel Josan, jucător Zimbru Chişinău.



Cel mai bun jucător al turneului a fost desemnat Fabian Lungu de la Buiucani.



"M-am străduit în fiecare meci. Am vrut să devin cel mai bun. Am vrut să-mi ajut echipa, deoarece ea este un element foarte important", a spus Fabian Lungu, jucător CSCT Buiucani.



La competiţie au participat 14 echipe din Republica Moldova, România şi Ucraina.

"Am încercat să selectăm cele mai bune echipe ca să fie un echilibru, faptul demonstrat după rezultate. Până în ultimul meci s-a decis ce echipe participă în finală mică şi finala mare", a spus Alexandru Ghiaur, organizator.

"E un plus mai mult pentru copii, care nemijlocit participă şi care sunt încadraţi în fiecare meci. E o practică şi experienţă imensă pentru ei la vârsta aceasta", a spus Igor Negrescu, director sportiv CSCT Buiucani.



Pe locul trei s-au clasat formaţia ucraineană Torpedo Nikolaev. Evenimentul s-a încheiat cu focuri de artificii impresionante.