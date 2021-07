Echipa Blocului electoral „RENATO USATÎI" și-a exercitat dreptul de vot: am votat pentru un Parlament care va reprezenta interesele cetățenilor

Echipa Blocului electoral „RENATO USATÎI" și-a exercitat dreptul de vot la ora 10:30.

"Am votat pentru o nouă Moldovă, pentru un stat de drept, unde se respectă drepturile omului. Am votat pentru un parlament curat, necorupt. Am votat pentru schimbarea în bine a cetîțeanului de rând, pentru resetarea clasei politice, pentru un Parlament care va reprezenta interesele cetățenilor, pentru reforme clare ale instituțiilor statului, care să se norma legală și să respecte drepturile cetățenilor", au declarat membrii echipei.

Aceștea s-au pronunțat, de asemenea, pentru schimbări avantajoase,pentru magistrați competenți și integri, pentru un Parlament fără hoți și figuri corupte.

"Am votat pentru un Parlament nou, care ar asigura schimbările reale, care sunt atât de aștepate de popor", au mai spus aceștea.